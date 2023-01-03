Анкара, 3 января, 2023, 21:40 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен 4 января провести телефонные переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщили в пресс-службе турецкого лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

9 декабря 2022 года Эрдоган аналогичным образом провел телефонные переговоры сначала с Путиным и вслед за этим с Зеленским.

В декабре 2022 года турецкий лидер заявил, что страны Запада и не пытались стать посредниками между Москвой и Киевом и помочь урегулировать конфликт, а вместо этого занимались «провокациями». Место посредника может занять сама Турция, полагает Эрдоган.