Саратов, 3 января, 2023, 21:32 — ИА Регнум. Глубокие соболезнования родным и близким российских военнослужащих, погибших в Макеевке, выразил 3 января губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Иван Ноябрев/ТАСС Последствия обстрела здания ПТУ в Макеевке

«Разделяем горечь утраты по погибшим в Макеевке российским военнослужащим. Погибшие ребята были в том числе из соседнего региона — Самарской области. Скорбим вместе», — написал он в своём телеграм-канале.

Губернатор отметил, что в тяжёлые моменты все выступают единым фронтом, а каждый военный на передовой является защитником страны и народа, независимо от места рождения и призыва.

«Светлая память о павших воинах сохранится в наших сердцах», — заключил Бусаргин.

Ранее сообщалось, что на территории Макеевки подразделений с мобилизованными из Саратовской области нет и не было.

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Напомним, 1 января в Макеевке в результате удара ВСУ реактивной системой залпового огня погибли 63 российских военнослужащих.

На площади Славы в Самаре прошёл траурный митинг в память о погибших бойцах.

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