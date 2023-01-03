Мелитополь, 3 января, 2023, 21:20 — ИА Регнум. Для перемещения по территории Запорожской области началась выдача пропусков на транспортные средства, сообщает администрация города Энергодара.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский Энергодар

С целью беспрепятственного передвижения по области наличие пропуска в дальнейшем станет обязательным.

«Выдача пропусков будет производиться в военных комендатурах города Мелитополя, Бердянска, Токмака и Васильевки», — уточнили в администрации.

Получить документ можно в ближайшей комендатуре вне зависимости от места регистрации. При оформлении пропуска необходимо предъявить паспорт и документы на автомобиль. Пропуска для служебных машин оформляются организациями также через военную комендатуру.

Как сообщало ИА REGNUM, в Запорожской области с 19 октября 2022 года действует режим военного положения. Запрет на свободное передвижение введён в регионе с 21:00 до 05:00. Ранее комендантский час в Мелитополе начинался с 22:00, в других населённых пунктах его начало варьировалось от 19:00 до 23:00.