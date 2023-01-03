Лондон, 3 января, 2023, 21:09 — ИА Регнум. В ближайшее время Великобритания поставит новое оружие для ВСУ, сообщили 3 января в канцелярии премьер-министра страны после телефонного разговора Риши Сунака и Владимира Зеленского.

Иван Шилов. ИА REGNUM Риши Сунак

Предполагается отправить в Киев в числе прочего зенитные орудия и ракеты, чтобы «обеспечить победу ВСУ на поле боя».

Как сообщалось ранее, Зеленский после разговора с Сунаком выразил надежду на «приближение победы» уже в 2023 году.

31 декабря 2022 года в новогоднем обращении к согражданам Риши Сунак заявил, что предстоящий год будет для жителей Великобритании нелегким, но Лондон намерен продолжать поддержку киевской «свободы и демократии».