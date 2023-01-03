Донецк, 3 января, 2023, 20:54 — ИА Регнум. ВСУ вечером 3 января обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, сообщили власти ДНР.

Татьяна Полоскова ИА REGNUM Жилое здание с подвалами для укрытия в Донецке

Было выпущено семь снарядов «натовского» калибра 155 мм.

Ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что за минувшие сутки (2 января) ВСУ выпустили по территории республики 368 единиц боеприпасов из ствольной артиллерии. Один мирный житель погиб, двое получили ранения.

По данным властей ДНР, с момента обострения конфликта в середине февраля 2022 года ВСУ выпустили по территории республики почти 100 тысяч снарядов. Погибли более 4400 человек.