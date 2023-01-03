Москва, 3 января, 2023, 20:21 — ИА Регнум. Сотрудники Госавтоинспекции и Минздрава во время новогодних и рождественских праздников намерены усилить контроль по выявлению нетрезвых водителей, сообщает пресс-служба ГИБДД.

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудники ДПС

«Уклониться от проверок и освидетельствования, если будут замечены даже малейшие признаки опьянения, не получится. Организована дополнительная работа для проведения оперативного медицинского освидетельствования», — уточнили в ведомстве.

В Госавтоинспекции призывают участников движения сообщать о случаях, когда нетрезвый водитель сел за руль.

Напомним, с 1 по 3 января 2023 года в России произошло свыше 500 дорожных аварий, в которых погибли более 80 человек, в том числе шестеро детей.

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