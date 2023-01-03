Москва, 3 января, 2023, 20:10 — ИА Регнум. С 1 по 3 января в России произошло свыше 500 дорожных аварий, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Александр Погожев ИА REGNUM Реанимобиль на месте аварии

По официальным данным, с начала года в результате ДТП погибли более 80 человек, из них шестеро детей. Все несовершеннолетние были пассажирами. Виновниками гибели детей стали водители, которые выехали на полосу встречного движения и столкнулись с другими автомобилями.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 января в Алтайском крае автомобиль ВАЗ-2110 под управлением мужчины 1978 года рождения выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lexus RX 300. В результате аварии погибли пять человек, среди них двое детей.

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