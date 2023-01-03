Луганск, 3 января, 2023, 20:02 — ИА Регнум. Уникальный робот помогает сапёрам легко уничтожать мины во время сплошного разминирования полей в Луганской Народной Республике. Об этом 3 января сообщает пресс-служба Минобороны России.

Mil.ru Робот-сапер Уран-6

Речь идет о робототехническом комплексе разминирования «Уран-6». Отмечается, что этот помощник инженерных войск помогает саперам выполнять задачи в ЛНР.

«В умелых руках саперов уникальный робот легко уничтожает мины в ходе сплошного разминирования полей», — говорится в сообщении.

Минобороны также опубликовало видео, на котором саперы показали, как работает робот «Уран-6».

Ранее ведомство распространило кадры тренировки мобилизованных на сахалинском полигоне.

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