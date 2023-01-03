Москва, 3 января, 2023, 20:03 — ИА Регнум. Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал поручение президента России Владимира Путина, адресованное Министерству обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

Ранее российский лидер поручил оборонному ведомству доложить об обеспечении военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, вооружением.

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«Обсудил эту новость с донецкими командирами. Будем надеяться, что доклад Верховному будет объективным», — написал Рогозин в своём телеграм-канале.

До этого Рогозин призвал ужесточить контроль на дорогах в прифронтовой зоне СВО из-за активизации диверсантов.

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Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения и Министерству обороны проработать возможность подключения гражданских больниц к оказанию медицинской помощи и реабилитации раненых в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.