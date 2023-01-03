Киев, 3 января, 2023, 20:01 — ИА Регнум. Владимир Зеленский 3 января провёл совещание с главкомом вооружённых сил Валерием Залужным и выразил надежду, что 2023 год станет для ВСУ годом победы.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Зеленский и Залужный обсудили вопросы снабжения ВСУ техникой и боеприпасами, а также зарплат и премий военнослужащих.

Также 3 января Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Обсуждалось «двустороннее сотрудничество в сфере обороны». По словам Зеленского, участники разговора «согласились активизировать усилия по приближению победы уже в этом году».

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