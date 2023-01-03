Екатеринбург, 3 января, 2023, 19:46 — ИА Регнум. Омский «Авангард» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 7:1.

Донат Сорокин/ТАСС Хоккейный матч между «Авангардом» и «Автомобилистом»

В составе «Авангарда» хет-трик оформил форвард Владимир Ткачёв. Ещё по шайбе забросили Арсений Грицюк, Алексей Береглазов, Семён Чистяков и Сергей Толчинский.

У «Автомобилиста» отличился нападающий Брукс Мэйсек.

На сегодняшний день «Авангард» занимает третье место в Восточной конференции, на счету команды 60 очков. «Автомобилист» идёт на первом месте в Восточной конференции с 62 очками.

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