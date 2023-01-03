Саратов, 3 января, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Министерству труда и социальной защиты Саратовской области известно об инциденте с 10-летним ребенком, которого водитель якобы отказывался выпускать из автобуса из-за проблем с оплатой льготной транспортной картой, ситуация взята на контроль. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Fotobus.msk.ru Автобус

Сообщается, что в группе «ЧП Саратов Прямой эфир» в телеграм-канале один из участников опубликовал сообщение, в котором рассказал о том, что его ребенка, который ехал в бассейн «Саратов», водитель автобуса якобы не выпускал из салона из-за проблем с транспортной картой. Пользователь подчеркнул, что баланс карты был положительным, добавив, что водитель автобуса выпустил ребенка после того, как за него заплатил другой пассажир.

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«Ситуация, о которой идет речь в публикации, взята на контроль», — цитирует РИА Новости слова представительницы пресс-службы. Она рассказала о планах проведения дополнительной работы с водителями общественного транспорта по осуществлению поездок несовершеннолетних пассажиров.

Напомним, в марте 2021 года в России вступил в силу закон, запрещающий высаживать из транспорта детей-безбилетников, а в апреле того же года президент РФ Владимир Путин подписал закон о санкциях для водителей и кондукторов за высадку несовершеннолетних из транспорта. Размер штрафа варьируется от 5 тысяч рублей до 30 тысяч рублей.

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