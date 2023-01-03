Москва, 3 января, 2023, 19:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил Минздраву и Минобороны проработать возможность подключения гражданских больниц к оказанию медицинской помощи и реабилитации раненых в ходе проведения специальной военной операции, сообщили в пресс-службе Кремля 3 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Солдат

Доклад по данному вопросу должен быть представлен президенту до 15 января.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин также подписал указ о дополнительных мерах поддержки участников СВО, распорядился предоставлять им льготы в режиме «одного окна» и поручил Минобороны до 1 февраля доложить об обеспечении солдат и офицеров вооружением, техникой и экипировкой.