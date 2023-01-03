Москва, 3 января, 2023, 19:41 — ИА Регнум. По итогам торгов на Московской бирже 3 января курс доллара вырос до 71,14 рубля. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Так, доллар поднялся до 71,14 рубля. Юань вырос до 10,11 рубля, а курс евро увеличился до 74,8 руб.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на открытии Московской биржи выросли курсы евро и доллара.

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