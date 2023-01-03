Тель-Авив, Израиль, 3 января, 2023, 19:27 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отложил свой первый зарубежный визит, который он планировал совершить в ОАЭ. Об этом 3 января сообщает The Jerusalem Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

По информации издания, Нетаньяху хотел полететь в Абу-Даби для встречи с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, но принял решение отложить поездку.

По официальной версии, визит состоится в более поздние сроки, чтобы дать правительствам время лучше проработать программу встречи лидеров двух стран.

Однако издание отмечает, что решение о переносе сроков визита в ОАЭ было принято всего через несколько часов после того, как министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир посетил Храмовую гору в Иерусалиме, где расположена мечеть Аль-Акса.

Этот шаг Бен-Гвира вызвал большой резонанс в арабском мире, включая ОАЭ, и резкую международную реакцию. В МИД ОАЭ призвали Израиль снизить эскалацию и не обострять напряжённость в регионе.