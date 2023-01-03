Варшава, 3 января, 2023, 19:40 — ИА Регнум. Тема пропаганды ЛГБТ вызвала спор в правящей коалиции Польши. Об этом сообщают польские СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM ЛГБТ

Согласно опубликованным данным, спор разгорелся после выступления американской группы Black Eyed Peas в польском Закопане, которое транслировалось по телевидению. Музыканты вышли на сцену с радужными браслетами — символикой ЛГБТ-движения.

Министр юстиции и генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро «был удивлен» действиями польского телевидения, которое позволило «продвигать ЛГБТ». По его словам, радуга — это «символ не любви и терпимости, а угнетения».

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Премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, отвечая на вопрос, касающийся его отношения к выступлению, сообщил, что в Польше не ограничивают любое художественное выражение групп. Он также добавил, что в стране заботятся о семейных ценностях, «близких сердцу большинства поляков», а также проявляют терпение ко всем.

В ответ на это Зебро выразил несогласие. Он заявил, что «Солидарная Польша» никогда не даст согласия на «художественные акции» ЛГБТ.

Как сообщало ИА REGNUM, в России запретили выдавать прокатное удостоверение фильмам с пропагандой ЛГБТ.

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