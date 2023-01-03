Кишинёв, 3 января, 2023, 19:39 — ИА Регнум. Пострадавшие от кризиса фермеры в Молдавии намерены выйти на антиправительственные протесты в связи с тем, что руководство страны не оказало им обещанной помощи. Об этом 3 января заявил руководитель ассоциации «Сила фермеров» Александр Слусарь в эфире телеканала «Голос Бессарабии».

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По его словам, если руководство страны не услышит претензии фермеров и не примет меры, которые не обязательно требуют финансирования из бюджета, тогда придется требовать и давить на власть.

Слусарь добавил, что фермеры не хотят протестовать, но ситуация, сложившаяся в аграрном секторе, заставляет их действовать.

Руководитель ассоциации обвинил руководство страны в том, что оно не оказало обещанную помощь фермерам, в связи с этим у них нет ресурсов, чтобы начать весенний сельскохозяйственный сезон.

По его мнению, правительство должно обратиться к Евросоюзу за финансовой помощью, чтобы отрасль могла получить субсидии уже весной.