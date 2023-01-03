Москва, 3 января, 2023, 19:36 — ИА Регнум. В России увеличат штатную численность Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) и Федеральной службы охраны (ФСО). Соответствующие указы за подписью президента Владимира Путина опубликованы 3 января на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

Согласно документам, с 1 января 2023 года с 725 до 760 человек возрастёт число сотрудников ФСО, а численность штата МЧС составит 303 107 человек. По состоянию на 19 декабря 2022, она превышала 288 тысяч.

С 1 января 2024 года количество сотрудников МЧС увеличится ещё почти на четыре тысячи человек и составит 307 101 единицу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин своим указом увеличил в России с 1 января штатную численность МВД РФ. Всего в органах полиции будут трудиться 922 тысячи сотрудников, это на 27 тысяч больше, чем ранее.