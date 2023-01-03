Киев, 3 января, 2023, 19:10 — ИА Регнум. Губернатор Николаевской области Украины Виталий Ким призвал жителей региона экономить электроэнергию, чтобы не допустить отключений. Об этом 3 января он сообщил в своем телеграм-канале.

Jody McIntyre Без света

По его словам, в Николаевской области после 18:00 часов могут ввести аварийные отключения электроэнергии, если будут превышены лимиты для региона.

Он сообщил, что если все жители уменьшат потребление электроэнергии до 18:00 часов, то, возможно, отключений можно будет избежать.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на Украине отменили торги в системе госзакупок из-за проблем со светом.