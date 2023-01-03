Сан-Паулу, Бразилия, 3 января, 2023, 19:36 — ИА Регнум. На стадионе «Вила Белмиру» в бразильском городе Сантосе 3 января завершилась церемония прощания с трёхкратным чемпионом мира по футболу Пеле.

Rahel Patrasso/Xinhua/Global Look Press Церемония прощания с Пеле

После церемонии прощания, длившейся сутки, гроб с телом футболиста под аплодисменты подняли на крышу пожарной машины, а затем накрыли флагом Бразилии. Траурный кортеж проедет по улицам города Сантоса, в том числе мимо дома, где до сих пор живёт столетняя мать Пеле. После именитого футболиста похоронят на территории выбранного им самим некрополя «Экуменика».

Организаторы церемонии утверждают, что за сутки с Пеле простились более 230 тысяч человек. Длина очереди из пришедших почтить память футболиста превышала два километра.

Напомним, легендарный футболист Эдсон Арантис ду Насименту, известный как Пеле, скончался 29 декабря 2022 года в Сан-Паулу в возрасте 82 лет. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность на фоне онкологического заболевания. В Бразилии объявили трёхдневный траур.

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