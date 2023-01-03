Донецк, 3 января, 2023, 19:06 — ИА Регнум. Ребенок пострадал в результате обстрела украинской армией поселка Еленовка, расположенного к югу от Донецка. Об этом 3 декабря сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«По улице Фрунзе, 129 ранен ребенок — мальчик 2016 года рождения», — сказано в сообщении представительства в телеграм-канале.

Ранее 3 декабря стало известно об обстреле Еленовки со стороны украинских войск с применением снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров.