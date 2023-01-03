Токмак, Запорожская область, 3 января, 2023, 18:47 — ИА Регнум. Обломки ракеты HIMARS обнаружили на месте обстрела больницы в городе Токмаке в Запорожской области. Об этом 3 января сообщает РИА Новости.

pentagon.mil РСЗО HIMARS

В ходе съемок материала о факте обстрела со стороны украинских боевиков больницы города Токмака журналисты обнаружили, предположительно, обломки ракеты РСЗО HIMARS. Уточняется, что подобную версию впоследствии подтвердили работающие на месте представители экстренных служб.

Напомним, ВСУ в ночь на 3 января обстреляли больницу в Токмаке. Удар был целенаправленно нанесен по гражданскому объекту.