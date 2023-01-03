Киев, 3 января, 2023, 18:40 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский провел 3 января телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, с которым обсудил двустороннее сотрудничество в сфере обороны. Об этом украинский лидер сообщил в своем телеграм-канале.

President.gov.ua Зеленский

По его словам, стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в военной сфере, договорившись активизировать усилия.

«Обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Договорились активизировать наши усилия. Уже есть для этого конкретные решения», — написал Зеленский.

Напомним, что в текущем году киевский режим получит от британской стороны несколько сотен тысяч артиллерийских боеприпасов. С этой целью Лондон заключил с Киевом соответствующий контракт на сумму £250 млн ($304 млн).

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Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе разговора с главой киевского режима Зеленским пообещал сделать всё возможное, чтобы помочь Киеву победить.

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