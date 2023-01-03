Тель-Авив, Израиль, 3 января, 2023, 18:29 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен попросил министра иностранных дел Израиля Эли Коэна передать главе МИД РФ Сергею Лаврову сообщение. Об этом 3 января сообщает Times of Israel со ссылкой на израильского дипломата.

(сс) U.S. Department of State Госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Израиля Яир Лапид

«Блинкен вчера попросил Коэна передать послания Лаврову, но не сказал, о чём они», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Блинкен и Коэн поговорили по телефону 2 января.

Также сообщается, что Киев хотел, чтобы Коэн сначала позвонил главе МИД Украины Дмитрию Кулебе. Но после разговора с Блинкеном он провёл переговоры с Лавровым.

«Теперь есть вероятность того, что Кулеба откажется говорить с Коэном в обозримом будущем», — отметили в издании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 января Лавров и Коэн обсудили двусторонние отношения в ходе телефонного разговора.