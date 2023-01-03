Берлин, 3 января, 2023, 18:41 — ИА Регнум. В правительстве Германии готовы поддержать идею о передаче российских активов Украине, при условии таких же действий со стороны других членов Евросоюза, передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Немецкие мародеры. 1939

В публикации говорится, что, по мнению главы МИД Германии Анналены Бербок, европейским странам следует рассмотреть возможность конфисковать хотя бы часть российских активов. При этом в министерстве финансов ФРГ к данной инициативе относятся с большой осторожностью, так как конфискация может привести Европу к юридическим проблемам.

Один из источников агентства считает, что на рассмотрение идеи с конфискацией потребуются годы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял об изъятии российских активов на Украине на сумму 765 млн долларов и дальнейших планах изъять ещё более 900 объектов, принадлежащих России. Украинский лидер отметил, что конфискация будет проведена в рамках западных санкций.