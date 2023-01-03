Москва, 3 января, 2023, 18:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил администрации президента совместно с Минобороны, Минтруда, Минздрава, Минкультуры, Минпросвещения, Минобрнауки, высшими должностными лицами субъектов РФ работать вместе с «Комитетом семей воинов Отечества» и Общероссийским народным фронтом для поддержки семей участников специальной военной операции, сообщается на сайте Кремля.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Военнослужащие в зоне СВО

Отмечается, что соответствующий доклад должен представляться ежеквартально с 10 января 2023 года. Ответственные за исполнение — первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, главы указанных ведомств и региональные власти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент также подписал указ о дополнительных гарантиях военнослужащим, участвующим в СВО, поручил подготовить предложения о системе льгот для защищавших Донбасс с 2014 года, а также поручил Минобороны до 1 февраля доложить об обеспечении участников спецоперации вооружением, техникой и экипировкой.

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