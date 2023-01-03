Москва, 3 января, 2023, 18:39 — ИА Регнум. Оказавшийся в центре скандала певец Валерий Меладзе сообщил, что уже десять месяцев живёт с «ощущением тяжести и горя». Об этом он написал 3 января после общественной реакции на видео с корпоративного мероприятия в Дубае.

Meladze.ru Валерий Меладзе

Напомним, артист произнес «героям слава!» в ответ на кричалку «слава Украине».

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Певец хочет, чтобы люди «услышали и поняли» его слова. Он отметил, что на протяжении десяти месяцев он живет с ощущением горя и тяжести из-за конфликта между Россией и Украиной. Меладзе заверил, что не может и не хочет никого ненавидеть и не пытается кому-то угодить.

Как передавало ИА REGNUM, официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своем телеграм-канале, что использование лозунгов украинских националистов нельзя оправдать безграмотностью или обратить в шутку. При этом лидер СРЗП, депутат Госдумы Сергей Миронов потребовал лишить певца Валерия Меладзе всех званий.

А член комитета Совета Федерации по международным делам Елена Афанасьева считает, что певца и вовсе нужно лишить российского гражданства.