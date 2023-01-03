Омск, 3 января, 2023, 18:26 — ИА Регнум. Западно-сибирская транспортная прокуратура проведет проверку после появления в социальных сетях видео с самолётом, летящим над трассой в Омской области. Об этом 3 января сообщили в пресс-службе ведомства.

Artem Katranzhi Самолёт

Напомним, что видео, появившееся в Сети 3 декабря, было снято на авторегистратор. На кадрах видно, как судно летит на очень низкой высоте над трассой в районе села Лузино и посёлка Марьяновка.

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По предварительным данным, полёт был осуществлен в декабре прошлого года на частном учебно-тренировочном самолёте. Сообщается, что данный полет согласован не был. Обстоятельства случившегося выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января в Омской области по подозрению в кражах из храмов задержан 24-летний ранее судимый уроженец посёлка Северный Исикульского района.

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