Детям в новых регионах России помогут дополнительными мерами
Путин поручил помогать детям в новых регионах России дополнительными мерами
Москва, 3 января, 2023, 18:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил разработать дополнительные меры поддержки несовершеннолетних в регионах, вернувшихся в состав России в 2022 году, сообщили в пресс-службе Кремля 3 января.
Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663
Речь идет о детях, оставшихся без попечения родителей.
Как сообщалось ранее, президент России также подписал указ о дополнительных мерах поддержки военнослужащих, поручил помогать семьям участников СВО и предоставлять льготы участвующим в спецоперации бойцам в режиме «одного окна».
20 декабря 2022 года на церемонии вручения государственных наград Владимир Путин заявил, что Россия в долгу перед многодетными семьями и что власти должны стремиться делать всё для оказания им необходимой помощи.