Москва, 3 января, 2023, 18:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил разработать дополнительные меры поддержки несовершеннолетних в регионах, вернувшихся в состав России в 2022 году, сообщили в пресс-службе Кремля 3 января.

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

Речь идет о детях, оставшихся без попечения родителей.

Как сообщалось ранее, президент России также подписал указ о дополнительных мерах поддержки военнослужащих, поручил помогать семьям участников СВО и предоставлять льготы участвующим в спецоперации бойцам в режиме «одного окна».

20 декабря 2022 года на церемонии вручения государственных наград Владимир Путин заявил, что Россия в долгу перед многодетными семьями и что власти должны стремиться делать всё для оказания им необходимой помощи.