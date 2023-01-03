Минск, 3 января, 2023, 18:12 — ИА Регнум. Минский городской суд рассмотрит дело Светланы Тихановской и других белорусских оппозиционеров 17 января. Об этом 3 января сообщается на сайте Верховного суда Белоруссии.

Цитата из видео на YouTube Светлана Тихановская

Согласно сообщению, находящиеся за пределами Белоруссии оппозиционеры вызываются судом в качестве обвиняемых к 10:00 по местному времени 17 января 2023 года в Минский городской суд.

Помимо дела Тихановской суд также рассмотрит уголовные дела оппозиционеров Павла Латушко, Марии Мороз, Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского.

Напомним, Тихановская проиграла президентские выборы в Белоруссии в 2020 году. После поражения она покинула страну и занялась координацией массовых беспорядков, которые впоследствии проходили в республике. В настоящий момент ей инкриминируют заговор с целью захвата власти, создание экстремистского формирования, призывы к санкциям и другим действиям, угрожающим нацбезопасности Белоруссии, разжигание социальной вражды.