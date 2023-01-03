Москва, 3 января, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Раненые участники специальной военной операции и семьи погибших должны получать все льготы в режиме «одного окна», такое поручение дал президент России Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля 3 января.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Правительству и губернаторам поручено провести всю необходимую подготовку в срок до 1 апреля 2023 года.

Как сообщалось ранее, президент также подписал указ о дополнительных гарантиях военнослужащим, участвующим в СВО, поручил подготовить предложения о системе льгот для защищавших Донбасс с 2014 года, а также поручил Минобороны до 1 февраля доложить об обеспечении участников спецоперации вооружением, техникой и экипировкой.