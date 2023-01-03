Рим, 3 января, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Долговой кризис может наступить в Италии из-за того, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) повышает процентные ставки и планирует покупать меньше облигаций в ближайшие месяцы. Об этом 3 января пишет The Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Газета назвала Италию слабейшим звеном еврозоны и сообщила, что провела опрос. В нём девять из десяти экономистов назвали Италию страной, которая больше всего подвержена риску некоррелированного падения на рынках гособлигаций.

Отмечается, что госдолг Италии остаётся одним из самых высоких в Европе и составляет более 145% от ВВП.

По словам главного экономиста банка UniCredit Марко Валли, наиболее уязвимой Италию делают высокие потребности в рефинансировании долга и потенциально сложная политическая ситуация.

Премьер-министр Италии Джоржа Мелони выразила недовольство готовностью ЕЦБ повышать ставки, несмотря на риски для финансовой стабильности. Члены правительства также раскритиковали ЕЦБ за ужесточение кредитно-денежной политики.