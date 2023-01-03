Сантус, Бразилия, 3 января, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Свыше 230 тыс. человек пришли на похороны футболиста Пеле в бразильском городе Сантусе. Об этом сообщает 3 января портал G1.

Rahel Patrasso/Xinhua/Global Look Press Скорбящие стоят в очереди, чтобы отдать дань уважения легенде бразильского футбола Пеле во время его похорон

Собравшиеся отдают дань памяти знаменитому футболисту, который ушёл из жизни 31 декабря в возрасте 82 лет. Накануне гроб с телом Пеле установили на стадионе его клуба «Сантос», чтобы все желающие могли проститься с ним.

После церемонии прощания траурная процессия проследует по улицам Сантуса. Маршрут пройдёт через район, где живёт мать Пеле, 100-летняя Селеста Арантес.

Пеле похоронят в городском некрополе.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 января церемонию прощания с Пеле посетил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.