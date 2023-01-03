Москва, 3 января, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Министерству обороны России до 1 февраля доложить об обеспечении военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, вооружением. Соответствующая информация опубликована 3 января на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Минобороны России представить доклад об обеспечении воинских частей и подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, участвующих в специальной военной операции, вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами, в том числе обмундированием и экипировкой, мобильными средствами разведки, средствами индивидуальной бронезащиты и маскировки, а также о мерах, принимаемых для улучшения работы Минобороны России в этой сфере», — говорится в сообщении.

Ответственным за подготовку доклада назначен министр обороны России Сергей Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским пообещал сделать всё возможное, чтобы помочь Киеву победить. Он также выразил мнение, что грядущие месяцы будут иметь «решающее значение».

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