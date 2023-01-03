Анкара, 3 января, 2023, 17:52 — ИА Регнум. США неофициально выступают против диалога Анкары и Дамаска, заявил 3 января министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад

«Американская сторона не выступает открыто против трехсторонних контактов представителей Турции, России и режима Башара Асада и официально не обращалась к Анкаре с соответствующими запросами, однако мы осознаем, что в США против подобной нормализации», — сказал он.

Подчёркивается, что позиция Вашингтона также звучит в заявлениях представителей Госдепартамента.

Турция же нацелена обеспечить долгосрочный мир и устранить угрозы терроризма в Сирии, добавил глава внешнеполитического ведомства.

«Думается, что наши контакты внесут вклад и в продвижение переговоров между оппозицией и режимом Асада на площадке Конституционного комитета Сирии», — добавил Чавушоглу.

Напомним, ранее глава МИД Турции заявил, что решение о возможности встречи президентов Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада может быть принято после проведения переговоров глав МИД двух стран.

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