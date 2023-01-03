Париж, 3 января, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Аргентинский футболист Лионель Месси продлит соглашение с французским клубом «ПСЖ» еще на один сезон — до 2024 года. Об этом сообщает издание Marca 3 января.

Кирилл Венедиктов Лионель Месси

По данным источника, спортсмен вернется к тренировкам в общей группе «ПСЖ» 4 января, тогда же начнется финальная часть переговоров о продлении контракта.

Ожидается, что о продлении объявят до конца этой недели.

Известно, что Месси продлевает контракт, поскольку желает продолжить выступать на топ-уровне.

Напомним, Месси с 2003 по 2021 год выступал за испанский клуб «Барселона». Летом 2021 года футболист впервые в карьере сменил команду, совершив переход в «ПСЖ».