Вашингтон, 3 января, 2023, 17:30 — ИА Регнум. США не стали поставлять киевскому режиму тактические ракеты большой дальности ATACMS. Об этом 3 января пишет издание Politico.

Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press Пуск ракеты ATACMS

По информации издания, американская администрация категорически отказалась снабжать ВСУ армейскими тактическими ракетными комплексами. Отмечается, что Белый дом считает подобную военную технику слишком опасной в контексте противостояния с Россией.

По словам авторов статьи, американские боеприпасы, способные ударить на глубину до 300 км, остаются в списке главных желаний киевского режима. Но Белый дом отказался удовлетворять просьбу Владимира Зеленского в их поставках.

При этом западные специалисты отмечают, что системы Patriot и ATACMS не дадут решительного перевеса и, вероятнее всего, не подойдут для выполнения задач из-за специфических тактико-технических характеристик.

Напомним, в конце декабря Зеленский летал в Вашингтон. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи киевскому режиму на сумму $1,85 млрд.