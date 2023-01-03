Берлин, 3 января, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Власти Германии готовы направить замороженные российские активы на восстановление Украины в случае, если союзники поступят так же, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

«Правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца поддерживает требование Украины о военных репарациях, но еще не заняло официальную позицию относительно конфискации активов у России», — пишет агентство.

Источник отметил, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок видит в качестве варианта действий как минимум частичную конфискацию.

Вместе с тем министр финансов Кристиан Линднер обеспокоен, что конфискация российских активов может создать опасный прецедент, тогда как Шольц хочет, чтобы любая мера была правомерна и согласована с союзниками.

Как сообщало ИА REGNUM, возможности использования замороженных российских активов для восстановления повреждённой инфраструктуры на Украине ранее обсудили лидеры стран Евросоюза. Предполагается, что финансирование будут направлять в соответствии с законодательством ЕС и учитывая требования международного права.

Ранее арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти вынес определение об аресте активов немецкой компании Linde в России.

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