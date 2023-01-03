Москва, 3 января, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, сообщили в пресс-службе Кремля 3 января.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Военнослужащие

Те же гарантии предоставляются лицам, имеющим специальные звания полиции, проходящим военную службу в войсках Нацгвардии, и членам их семей.

В случае гибели военнослужащего их семьи будут получать 5 миллионов рублей, в случае ранения — 3 миллиона.

31 декабря в своем новогоднем обращении к гражданам страны Владимир Путин заявил, что народ России проявил мужество и достоинство, и поддержал участников специальной военной операции.

Каждый из солдат и офицеров, сражающихся в зоне СВО, — герой, сказал президент ранее в одном из своих выступлений.