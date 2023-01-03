Копенгаген, 3 января, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Датский производитель насосного оборудования Grundfos передает свои активы в России и Белоруссии местному руководству. Об этом 3 января сообщает агентство Ritsaus Bureau.

(сс) Hubertus Офис компании Grundfos

Напомним, что представители компании сообщали о полном уходе с российского и белорусского рынков в августе 2022 года.

Поскольку бренд и другие права на интеллектуальную собственность не являются частью сделки, они остаются в собственности датской компании.

Передача активов состоится после получения одобрения соответствующих органов России, Дании и Евросоюза. Предполагается, что процесс утверждения завершится к концу первого квартала текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, подведомственное Министерству промышленности и торговли Российской Федерации федеральное государственное унитарное предприятие «НАМИ» передает компании «АвтоВАЗ» российские активы автоконцерна Nissan.

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