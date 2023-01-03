Париж, 3 января, 2023, 17:18 — ИА Регнум. 32-летний наемник ВСУ из Франции Максим Броншен пожаловался на безразличие собственного государства, передает TF1 3 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

Наёмник рассказал журналистам, что, потеряв ногу после подрыва мины, он обращался за помощью в посольство Парижа в Киеве, но не получил ее.

Броншен считает странным то обстоятельство, что власти Франции оказывают ВСУ значительную поддержку деньгами и оружием, но не помогают при этом собственным соотечественникам.

В настоящее время он находится в больнице Страсбурга.