Французский наёмник: Париж помогает Киеву, но не своим гражданам
Потерявший ногу наёмник ВСУ из Франции заявил о безразличии государства
Париж, 3 января, 2023, 17:18 — ИА Регнум. 32-летний наемник ВСУ из Франции Максим Броншен пожаловался на безразличие собственного государства, передает TF1 3 января.
Иван Шилов ИА REGNUM
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Наёмник рассказал журналистам, что, потеряв ногу после подрыва мины, он обращался за помощью в посольство Парижа в Киеве, но не получил ее.
Броншен считает странным то обстоятельство, что власти Франции оказывают ВСУ значительную поддержку деньгами и оружием, но не помогают при этом собственным соотечественникам.
В настоящее время он находится в больнице Страсбурга.