Премьер Нидерландов Рютте пообещал Зеленскому помочь Украине победить
Амстердам, 3 января, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Руководство Нидерландов готово сделать все возможное, чтобы помочь Украине победить. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети премьер-министр страны Марк Рютте по результатам разговора с Зеленским.
Иван Шилов ИА REGNUM
Марк Рютте
Он написал, что в ходе разговора с главой киевского режима Зеленским заверил его, что руководство Нидерландов сделает все возможное, чтобы помочь Украине победить.
По мнению Рютте, грядущие месяцы будут иметь «решающее значение».
Как передавало ИА REGNUM, в Евросоюзе сообщили о планах ежемесячно перечислять финансовую помощь Киеву.
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