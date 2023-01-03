Амстердам, 3 января, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Руководство Нидерландов готово сделать все возможное, чтобы помочь Украине победить. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети премьер-министр страны Марк Рютте по результатам разговора с Зеленским.

Иван Шилов ИА REGNUM Марк Рютте

Он написал, что в ходе разговора с главой киевского режима Зеленским заверил его, что руководство Нидерландов сделает все возможное, чтобы помочь Украине победить.

По мнению Рютте, грядущие месяцы будут иметь «решающее значение».

Как передавало ИА REGNUM, в Евросоюзе сообщили о планах ежемесячно перечислять финансовую помощь Киеву.

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