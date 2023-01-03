Париж, 3 января, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Владелец одной из французских пекарен Жюльен Педюссель провел в своем городе акцию с раздачей выпечки для привлечения внимания к трудностям ведения бизнеса в условиях энергетического кризиса. Об этом сообщает телеканал France 2.

Василий Иванов ИА REGNUM Симфония выпечки

Согласно опубликованным данным, с октября по декабрь счета за электричество предпринимателя выросли в двенадцать раз. Несмотря на государственную поддержку, мужчина не может оплачивать баснословные суммы, однако он намерен работать, пока его не отключат от электроэнергии.

«Я работаю по восемнадцать часов в день. Всё это не для того, чтобы оплачивать счета за электричество, а для того, чтобы я мог жить и обеспечить жизнь моим сотрудникам», — рассказал Жюльени Педюссель.

Пекарь признался, что делает свою работу с любовью, добавив, что в случае повышения цен никто не купит его продукцию и ему придется закрыться.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает, что Швеция и Финляндия как можно скорее станут странами — членами НАТО.

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