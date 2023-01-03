Донецк, 3 января, 2023, 17:09 — ИА Регнум. В результате обстрела со стороны Петровского района Донецка пострадал мужчина, сообщили 3 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

«Донецк (Петровский район): ранен мужчина 1982 г. р.», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кременной в результате обстрела со стороны ВСУ погибла мирная жительница.

Отметим, что за прошедшие сутки киевские боевики нанесли 70 ударов по территории ДНР.