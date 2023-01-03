Москва, 3 января, 2023, 17:19 — ИА Регнум. По итогам 11 месяцев 2022 года российские паспорта получили около 640 тысяч иностранных граждан. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года показатель снизился на 30 тысяч, приводит данные МВД России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Паспорта перед фасовкой

По официальной информации, в ноябре 2022 года было оформлено почти 43 тысячи решений о принятии в гражданство России, это на 10 тысяч меньше уровня октября. В течение 11 месяцев чаще всего иностранцы получали российское гражданство в августе и сентябре — 86 тысяч и около 100 тысяч соответственно. Затем показатель снижался.

С января по сентябрь впервые за три года стали реже получать российские паспорта граждане Украины (более 260 тысяч, это на 32 тысячи меньше, чем в 2021 году).

Число граждан Таджикистана, получивших российское гражданство, выросло почти вдвое (около 120 тысяч — в 2022 году против 70 тысяч — в 2021 году).

Около 33 тысяч граждан Армении получили паспорта России, это на 1,4 тысячи меньше, чем в январе–сентябре 2021 года.

Напомним, количество преступлений, совершённых в России иностранными гражданами за 11 месяцев 2022 года, увеличилось почти на 10% по сравнению с 2021 годом. Этот показатель стал самым высоким за последние пять лет.

Читайте также: В Совфеде подвели основания для лишения гражданства России