Тегеран, 3 января, 2023, 17:10 — ИА Регнум. Иран не отменял своего решения о возмездии США за убийство командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани. Об этом 3 января заявил командующий этого корпуса генерал-лейтенант Хосейн Салами на траурной церемонии в Тегеране по случаю третьей годовщины гибели иранского военачальника, сообщает телеканал «Аль-Маядин».

sayyed shahab-o- din vajedi Касем Сулеймани

«Иран не отменял своего решения о возмездии США за этот теракт», — приводит телеканал его слова.

Салами также добавил, что операция по возмездию готовится, она будет проведена в подходящее время в нужном месте.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Иран намерен добиться привлечения властей США к ответственности за исполнение теракта — убийства генерала Сулеймани.

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