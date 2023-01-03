Москва, 3 января, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с 8-летней Агатой Былковой из Курганской области, открытку которой снял с «Ёлки желаний». Об этом 3 января сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Телефонный разговор президента России Владимира Путина с участницей акции «Ёлка желаний»

«Путин поговорил по телефону с Агатой Былковой из Курганской области и её мамой», — сказал Песков.

На сайте Кремля сообщили, что Агата рассказала президенту о том, как вместе с семьёй посетила природно-этнографический комплекс на Ямале, где увидела северное сияние и покаталась на оленьей упряжке.

22 декабря Путин снял с ёлки три открытки с желаниями детей. Среди них была открытка Агаты Былковой.