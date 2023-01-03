Санкт-Петербург, 3 января, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Семь человек во вторник, 3 января, оказались в угрожающей их жизни ситуации на льду Финского залива в Северной столице. Людей спасли сотрудники Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рыбаки

Это произошло около 15 часов дня вблизи дома 104 по Лахтинскому проспекту, проходящему вдоль береговой линии залива.

«На ледовом поле Финского залива образовалась трещина. В результате семь человек не имели возможности выбраться на берег самостоятельно», — рассказали в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Спасатели доставили людей на берег, медицинская помощь им не потребовалась.

В ГУ МЧС призывают не выходить на лёд водоемов, что в Петербурге в это время года является административным правонарушением, и не подвергать свою жизнь ненужному риску.

Напомним, согласно распоряжению губернатора Александра Беглова запрет выхода на лёд водоёмов установлен на срок с 15 ноября 2022 года по 15 апреля 2023 года.