Париж, 3 января, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Жителей Франции ожидает подорожание энергоресурсов и продовольствия в следующие полгода. Об этом в эфире BFM TV заявил французский экономист Паскаль де Лима.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

«Итак, по прогнозам, инфляция будет расти по меньшей мере в первой половине года, пока не успокоится геополитическая напряжённость и пока мы не найдём альтернативные решения», — сказал де Лима.

Он также отметил, что единственным решением для жителей Франции в такой ситуации может стать государственная помощь, поскольку негативная тенденция связана с международной обстановкой и не зависит от французского правительства.

Кроме того, экономист сообщил, что, по прогнозу Национального института статистики и экономических исследований, инфляция в первом полугодии достигнет семи процентов.

Ранее французский экономист Матье План заявила, что во Франции в 2023 году увеличится число обанкротившихся предприятий из-за роста цен на энергоносители.