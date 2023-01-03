Брюссель, 3 января, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Еврокомиссия намерена перечислять средства новой макрофинансовой помощи Киеву в текущем году на «ежемесячной предсказуемой» основе. Об этом 3 января в ходе брифинга сообщила пресс-секретарь комиссии Дана Спинан.

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«Мы начнем перечисления ежемесячными предсказуемыми траншами Украине в течение года», — сказала Спинан на брифинге.

Напомним, что в начале декабря власти Евросоюза согласовали кредитную поддержку Киеву в 2023 году на сумму €18 млрд. Новая помощь будет состоять из кредитов, выдаваемых на льготных условиях, со сроком погашения до 35 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, в европейских странах следят за ситуацией с распространением коронавируса в Китае, а Еврокомиссия (ЕК) предложила из-за вспышки заболеваемости бесплатно направить в КНР вакцину.